Raphael Holzhauser leeft relaxed toe naar de Gouden Schoen: "Ik zou niet weten waarom ik nerveus moet zijn"

Woensdag wordt een belangrijke dag voor Beerschot en Raphael Holzhauser. Eerst nemen ze het op tegen Cercle Brugge in een inhaalwedstrijd en daarna staat de uitreiking van de Gouden Schoen op het programma.

Met 11 doelpunten en 9 assists in 19 wedstrijden dit seizoen is Holzhauser uiteraard één van de topfavorieten om de Gouden Schoen binnen te halen. Zelf blijft de Oostenrijkse middenvelder er rustig onder. Hij vertelde het na de wedstrijd tegen KAA Gent.

"Ik zou niet weten waarom ik nerveus moet zijn. Ik ben zeer relaxed en kijk uit naar de wedstrijd van woensdag. Het belangrijkste is dat ik mijn ploeg kan helpen aan de drie punten en in de avond zullen we wel zien wat er gebeurt", aldus Holzhauser.