Sinan Bolat belangrijk voor KAA Gent met penaltyredding: "Beetje gokken, maar het kwam goed uit"

KAA Gent raakte, ondanks bijna 74% balbezit, dit weekend niet verder dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Beerschot. Toch had het er ook anders kunnen uitzien, want in de beginfase kreeg de thuisploeg een strafschop, maar Bolat zat in de goede hoek om Holzhauser het scoren te vermijden.

Holzhauser is een echte penaltyspecialist, maar Bolat stond pal. "Zijn traptechniek is zeer goed en ik weet dat hij goed strafschoppen kan trappen, maar ik ben tevreden dat ik de strafschop kon stoppen, zodat we in de wedstrijd konden blijven", aldus de doelman van de Buffalo's. Bolat legt uit dat hij de beelden van de Oostenrijker had bekeken, maar dat het niet veel verschil uitmaakt. "De spelers weten zelf ook wel dat we naar de beelden kijken. Ze zullen op het moment zelf wel beslissen en trappen niet altijd naar dezelfde hoek, want dat zou het makkelijk voor ons maken. Het was een beetje gokken, maar het kwam goed uit."