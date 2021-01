In Leuven zijn de ambities torenhoog: "Eigenaars willen rol in Europa" en "Kampioen binnen drie jaar"

Marc Brys was maandag te gast in Extra Time. De coach van OHL staat momenteel vierde in 1A. Niet slecht als promovendus, maar de ambities reiken zoveel verder.

Brys verricht fantastisch werk aan den Dreef, maar heeft nog geen G5-ploeg onder zijn hoede gehad. "Dat is wel een manco", zei hij daarop. "Maar ik heb zelf de beslissing genomen om dat niet te doen."

Al zijn de ambities van OHL en moederclub Leicester om zo snel mogelijk bij die top aan te sluiten. "Leicester is ons fantastische voorbeeld. Hun aanpak blijkt te renderen: een basis leggen en dan voortbouwen. Nu zitten wij in een fase waarin er in spelers kan worden geïnvesteerd", vertelde Brys.

"In een van de gesprekken met de presidenten van King Power ging het erover dat er voor OHL een rol in Europa weggelegd is. Ik corrigeerde en zei: "In België." Maar ze bedoelden wel degelijk Europa", vertelt Brys, die ook een doelstelling heeft om kampioen te spelen. "Laat het ons op 3 jaar houden."