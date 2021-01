Selim Amallah maakt er meteen twee in eerste match onder Mbaye Leye: "Een nieuw jaar, een nieuwe start"

Standard had op het einde van 2020 heel wat problemen om tot gewonnen wedstrijden te komen, maar in het begin van 2021 liep het meteen wél goed: 3-1 tegen Waasland-Beveren op maandagavond. Met dank aan Selim Amallah.

Standard de Liège won eindelijk nog eens een match en mocht daar zeker ook Selim Amallah voor danken, die zijn jaar 2021 opende met twee doelpunten.

"Het was lang geleden dat ik nog eens twee doelpunten scoorde in een wedstrijd. Goals maken doet altijd plezier", aldus de goalgetter van dienst.

"We moeten niet alles van Montanier weggooien, maar Leye heeft meteen enkele dingen op tafel gebracht. We zijn voor de pressing gegaan en dat heeft ons opgeleverd."

"Het is een nieuw jaar, een nieuwe start. We wilden echt goed beginnen aan 2021 en dat is gelukt. Zelf heb ik wat last gehad van kleine blessures, maar nu gaat alles prima. We moeten nog niet te hoog van de toren blazen en blijven werken, maar dit is een goed begin van het jaar."