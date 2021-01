Coach Blessin wil niks horen over vermoeidheid bij KV Oostende: "Je mag er gewoon mentaal niet aan toegeven"

Coach Blessin zag zijn ploeg twee punten verliezen tegen een tienkoppig KAS Eupen. KV Oostende speelde hun tweede wedstrijd in drie dagen. Maar ook Eupen heeft een ontzettend drukke maand januari en speelde zelfs hun derde wedstrijd in zes dagen.

Trainer Alexander Blessin wilde dan ook helemaal niets horen over vermoeidheid van de groep. "Eupen had meer wedstrijden dan ons, ze konden tevens ook weken niet trainen dus normaal gezien zouden ze echt niet fit zijn. Maar zij stonden er wél vandaag. Terwijl wij er niet stonden."

Mentale plaatje

Volgens de coach van KV Oostende was het dan ook eerder een mentale kwestie dan een fysieke. "Je mag er gewoon mentaal niet aan toegeven. Dat is het enige dat ik zei tegen het team voor aanvang van de wedstrijd. We hebben het niet gehad over de top zes, dat deed er niet toe, de tabel, de punten... We moesten gewoon focussen op die negentig minuten. We hadden een grote kans om te winnen, maar de ranking wilde ik achteraf pas bekijken. Nu waren het de negentig minuten die telden, al de rest was bijzaak.", aldus de coach.

Playoffs

Na de wedstrijd tegen Charleroi hebben we samengezeten met het team. Ik vroeg wat ze wilden. Sommigen zeiden inderdaad meteen dat ze de play-offs wilden spelen, maar daar nu al aan denken is niet goed. De punten in de ranking liggen te dicht bij elkaar dus we moeten ons echt enkel focussen op de eerstvolgende wedstrijd. Je kan nu zelfs nog niet zeggen welk team zal degraderen. Ik zie alleen goede ploegen. Daarom ook dat ik zeg, probeer zoveel mogelijk punten pakken en eenmaal we mathematisch niet meer kunnen degraderen kunnen we omhoog kijken."