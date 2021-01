Ismaila Coulibaly had bij andere ploeg in Jupiler Pro League kunnen spelen: "Boden beter contract"

Ismaila Coulibaly tekende afgelopen zomer voor drie seizoenen bij Sheffield United. Hij werd echter onmiddellijk uitgeleend aan Beerschot in de Jupiler Pro League. Nochtans had hij ook ergens anders in ons land aan de slag gekund.

Sheffield United nam Ismaila Coulibaly voor twee miljoen euro over van Sarpsborg 08. Daar speelde hij ook met Krépin Diatta en voor hetzelfde geld waren ze ook in België ploegmaten geworden.

“Het was mijn vader die me adviseerde in te gaan op het aanbod van Sheffield United: eerst uitlenen aan een Belgische club, speelminuten vergaren en dan op 23 jaar de overstap maken naar de Premier League”, vertelt Coulibaly aan Sport/Voetbalmagazine.

Coulibaly geeft ook toe dat er interesse was van Club Brugge, dat zelfs een veel beter contractvoorstel deed. Net als Galatasaray. ”Club Brugge en Galatasaray boden me een beter contract, maar Beerschot gaf me het meeste uitzicht op progressie boeken. Ik heb uiteraard ook eens bij Krépin Diatta gepolst naar het niveau van de Jupiler Pro League en Club Brugge.”

Diatta rekende dan ook op een hereniging met zijn oude ploegmaat. “Hij dacht dat ik bij zijn club zou tekenen… Ik volg Club nog wel, maar ik ben in de eerste plaats supporter van Diatta. Ik beschouw hem als een goede vriend, bij Sarpsborg waren we onafscheidelijk, maar ondertussen is het al twee jaar geleden dat we elkaar zagen. De wedstrijd tegen Club wordt dus speciaal.”