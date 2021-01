Belangrijkste huurling van Anderlecht geeft club hoop: "Ik wil niet meer verhuurd worden, ik wil 3-4 jaar bij dezelfde club blijven"

Laten we zeggen dat Lukas Nmecha alle twijfels heeft weggenomen bij Anderlecht. Vincent Kompany zei al heel snel dat hij een potentiële topspits kon worden. En hij bevestigt dat met steeds betere prestaties. Maar kan Anderlecht hem houden?

Nmecha wordt gehuurd van Manchester City zonder aankoopoptie. Het leek onwaarschijnlijk dat Anderlecht hem zou kunnen houden, maar hij laat de deur wel open. "Na dit seizoen wil ik niet meer uitgeleend worden. Ik wil een, twee, drie of zelfs vier jaar bij dezelfde club blijven. Een verlengd verblijf bij Anderlecht sluit ik ook niet uit", zegt hij in S/V Magazine. "Telkens verhuizen en wennen aan een nieuwe omgeving is lastig. Zelfs de beste voetballers ter wereld hebben een aanpassingsperiode nodig."

Een goed seizoen bij Anderlecht kan de rest van zijn carrière bepalen. "Daar ben ik ook honderd procent van overtuigd. Het gaat nu goed met mij en Anderlecht. En hoe beter ik presteer, hoe sterker mijn onderhandelingspositie zal zijn. Ik zal dan voor het eerst zelf al mijn opties kunnen afwegen."