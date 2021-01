Ex-speler van Anderlecht lovend over Ashimeru: "Past perfect in het systeem"

Anderlecht haalde vanmiddag Majeed Ashimeru binnen. Ex-Anderlechtspeler Nemanja Rnic speelde in 2018 met hem samen in Oostenrijk. Hij is ervan overtuigd dat Anderlecht veel plezier zal beleven aan de nieuwe speler.

Nemanja Rnic speelde bij het Oostenrijkse Wolfsberger in 2018 samen met Majeed Ashimeru. Hij werd verhuurd door Red Bull Salzburg. De Ghanees maakte toen al indruk en moet voor Anderlecht een toptransfer worden.

“Majeed kan Anderlecht veel bijbrengen, Kompany zal hem goed kunnen gebruiken”, vertelt Rnic aan Het Laatste Nieuws. “Ik volg nog alle wedstrijden van Anderlecht, hij past perfect in het systeem van Kompany. Ik zie hem perfect functioneren naast Sambi Lokonga. Of eventueel een rijtje hoger. Ikzelf zou Majeed niet als defensieve middenvelder uitspelen, zijn positie in balverlies of in de defensieve organisatie kan nog beter, maar het is logisch dat hij nog werkpunten heeft. Majeed is jong, hé.”

Ashimeru past heel goed bij Anderlecht, hij moet enkel één duwtje in de rug krijgen. "Op de kleine ruimte is hij goed. Hij zal Anderlecht creativiteit bijbrengen. En zijn looplijnen zijn ook slim, wat zeer belangrijk is in het moderne voetbal. Ik zag dat Anderlecht hoog wil drukken. Wel, ook dat is een troef van Majeed: hij is zeer nuttig in de pressing. Het is een ‘nice guy’ in de vestiaire, je hebt nooit problemen met hem. En zijn Engels is uitstekend. Wat ook helpt, is dat Anderlecht net als RB Salzburg elke week moet winnen. Hij is die druk dus gewoon. Hij heeft nu enkel vertrouwen nodig.”