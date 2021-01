"Zij zijn nu de koningen, Van Eetvelt was de zoveelste herder die passeert"

De zoveelste paleisrevolutie op Anderlecht was het, en daar wilde een analist toch graag nog eens op terugkomen.

Gewezen bondscoach René Vandereycken is duidelijk in zijn column in Het Nieuwsblad over de veranderingen bij Anderlecht.

Driekoningen

Daar vertrok CEO Van Eetvelt alweer na een korte periode: "Hij is een herder die passeerde, zoals Arnesen en Vercauteren."

"Uitgerekend op driekoningen maakten ze het bekend. Vandenhaute, Donvil en Verbeke zijn nu de koningen, neem ik aan.