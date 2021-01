Diego Costa binnenkort nieuwe ploeggenoot van Leander Dendoncker?

Diego Costa koos om persoonlijke redenen voor een vertrek bij Atlético Madrid. Hij boodt zichzelf uiteindelijk aan bij Olympique Marseille, maar die schrokken van zijn looneisen.

De Franse club deinsde terug voor het forse salaris van acht miljoen euro per jaar, dat de Braziliaanse Spaans International eiste. Wolverhampton, de club van Rode Duivel Leander Dendoncker, overweegt nog wel met de 32-jarige spits in zee te gaan. Maar dan zal hij waarschijnlijk toch moeten inboeten op zijn loon, wil hij een terugkeer naar de Premier League waarmaken.

Bij de Wanderers zoeken ze dringend vervanging voor de geblesseerde Raul Jimenez. De Mexicaan leed een gruwelijke hoofdblessure tegen Arsenal in november. Hij werd geopereerd aan zijn gebroken schedel. Nu is Diego Costa dus in beel gekomen bij de Engelse ploeg.