Het gaat hard voor KAS Eupen dezer dagen in de Jupiler Pro League. Vrijdag wacht alweer een duel met RSC Anderlecht.

Door een coronavirusuitbraak eind 2020 moet KAS Eupen in het begin van 2021 heel wat wedstrijden inhalen, waardoor het moordend schema voor hen nóg moordender is geworden.

Na de midweekinhaalwedstrijd staat nu vrijdag alweer een duel met RSC Anderlecht op het programma en ook de volgende weken blijven ze twee keer per week spelen.

Waakzaam

Koné, Miangue en Musona zullen er nog niet bij zijn, maar Eupen wil wel iets laten zien tegen Anderlecht. "Paars-wit is een ploeg die mooi voetbal laat zien en de bal goed weet vast te houden, met snelle aanvallers die technisch zeer sterk zijn", is coach San José alvast op zijn hoede.

"We zullen zeer waakzaam moeten zijn, want ze kunnen het verschil maken met een individuele actie. We gaan nog beter worden, we moeten op deze manier blijven werken en vrijdag ook in eigen huis eens wat tonen."