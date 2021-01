🎥 Afscheidnemende Huntelaar trekt Ajax in Twente over de streep

Afgelopen zondag bleef Ajax in de topper tegen PSV steken op 2-2. Ook woensdagavond leek Ajax averij te zullen oplopen op bezoek bij Twente. Dat was buiten Klaas Jan Huntelaar gerekend. De ancien viel in minuut 89 in, maar scoorde alsnog twee keer. Ajax won met 1-3.

Al vroeg in de wedstrijd zette recordaankoop Haller Ajax op rozen op bezoek bij FC Twente. Vijf minuten voor tijd zorgde Pleguezuelo echter voor de verrassende gelijkmaker. Ten Hag gooide in minuut 89(!) met de moed der wanhoop Klaas Jan Huntelaar in de strijd. De inmiddels 37-jarige spits stopt aan het einde van het seizoen, maar bewees woensdag andermaal dat hij zijn Torinstinct nog niet kwijt is. Met twee goals behoedde hij Ajax voor nieuw puntenverlies. Oog in oog met de doelman bleef hij twee keer ijskoud. Ajax staat aan de leiding in de Eredivisie. Het telt drie punten meer dan dichtste achtervolgers Vitesse en Feyenoord. Klaas-Jan Huntelaar, geboren om te scoren! 👑 pic.twitter.com/2OmMmZ7M0z — Play Sports (@playsports) January 14, 2021