Engelse interesse voor voormalig enfant terrible van Club Brugge

Vergeten zullen ze hem in Brugge nooit doen. Mbaye Diagne, de aanvaller die bij Galatasaray onder contract staat, staat onder interesse uit de Premier League.

Volgens Sky Sports wil West Bromwich Albion de Senegalese spits huren van zijn huidige werkgever, het Turkse Galatasaray. Er zou ook een aankoopoptie zijn, maar daar zijn wel voorwaarden aan gekoppeld.

De belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat West Bromwich Albion in de Premier League weet te blijven. De 29-jarige voetballer ligt nog voor 2,5 jaar onder contract in Turkije.