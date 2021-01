OHL is op zijn hoede voor STVV: "Ze brengen een ander soort voetbal"

Zondag speelt OH Leuven tegen STVV. In de heenronde speelden beide ploegen gelijk op Den Dreef, maar vergelijken met toen is niet meer aan de orde.

STVV heeft een nieuwe coach en haalden met Bruls en Mboyo twee sterke aanwinsten binnen. Marc Brys is dan ook op zijn hoede. “STVV brengt onder Maes een ander soort voetbal”, zegt Brys op de website van de club. Brys maakte alvast zijn huiswerk voor deze partij “Het speelt veel meer in blok, met een zekere discipline ook, en schakelt goed om. De opbouw verloopt ook anders. Ze spelen achterin wel nog steeds met drie. Da’s dan weer niet veranderd. Ik schat dit STVV dan ook hoger in dan de ploeg die wij bekampten in de heenronde.” OHL staat voor een serieuze uitdaging. “We starten elke match met de intentie om die te winnen. Dat kun je alleen wanneer je scoort. Ik snap dat mensen houden van statistieken en zaken die nog nooit gebeurd zijn. Zelf lig ik daar niet wakker van. Ik hoorde dat OHL nog nooit won op Stayen. Dat vind ik dan weer wel een mooie uitdaging”, lacht de Antwerpenaar.