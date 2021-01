Emmanuel Agbadou komt goed weg met zijn rode kaart!

Emmanuel Agbadou krijgt geen schorsing na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen KV Oostende.

In de wedstrijd tegen KV Oostende kreeg Emmanuel Agbadou van Eupen een rode kaart. Coach Benat San José van Eupen was toen heel duidelijk over de fout en rode kaart: "Hij raakte éérst de bal en wou helemaal geen overtreding maken, maar hij schoof door. Ze botsten gewoon tegen elkaar. En de scheidsrechter heeft ook gezien dat hij de bal raakte. Dus naar mijn mening kunnen we dit gewoonweg niet accepteren."

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft de coach van Eupen hierin gevolgd en hij krijgt één week schorsing met uitstel.