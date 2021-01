Nmecha duidelijk in zijn wiek geschoten door arbitrage: "Van overal stampen gekregen, maar geen geel gezien"

Vincent Kompany was na de match alweer afgekoeld en had zichzelf onder controle. Bij Lukas Nmecha was dat minder het geval. Die begreep het verschil in bestraffing tussen Anderlecht en Eupen niet.

Nmecha was eerst en vooral duidelijk over de rode kaart voor ploegmaat Kemar Lawrence. "Nooit rood", zei hij duidelijk nog boos. "Als dat rood is... Hij tackelt voor de man en doet dat zonder de speler in gevaar te brengen." Maar daar stopte de boosheid niet. "Als je zo'n rode kaart geeft, moet je andere fouten ook op dezelfde manier bestraffen. Ik kreeg stampen van overal. Ik zag dezelfde speler vijf keer dezelfde fout op mij maken, maar ik heb geen gele kaart gezien." Moet Anderlecht het de volgende keer dan niet op dezelfde manier aanpassen: kleine, professionele fouten maken. "Als wij dat doen, krijgen we zonder twijfel rood."