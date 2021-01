Slecht nieuws voor Beerschot: Hernan Losada wordt de nieuwe trainer van het Amerikaanse DC United

Slecht nieuws op Het Kiel. Beerschot moet op zoek naar een nieuwe trainer. Hernan Losada kiest dan toch voor een avontuur bij het Amerikaanse DC United. Dat heeft hij intern meegedeeld aan het bestuur. Zondagavond ontvangt Beerschot leider Club Brugge.

Vrijdag sijpelde het nieuws binnen dat Hernan Losada de topkandidaat was om het roer bij het Amerikaanse DC United over te nemen. Volgens Het Laatste Nieuws tekent de Argentijnse coach een contract voor drie jaar bij de viervoudige MLS-kampioen. Het zou in zijn ogen zowel een lucreatief aanbod als sportieve uitdaging worden.

Hernan Losada heeft in het Olympisch Stadion nog wel een contract tot 2023. DC United zal dus nog diep in de buidel moeten tasten om hun nieuwe trainer te verlossen van zijn huidige werkgever. Zondag zit Losada voor een laatste keer op de bank tijdens de topper tegen Club Brugge. Beerschot zal ook pas na de wedstrijd officieel communiceren rond het vertrek van hun trainer.