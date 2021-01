Losada wil verschillende stafleden meenemen, Beerschot was zich al langer aan het voorbereiden

"We zullen het er straks over hebben", aldus Hernan Losada voor de match tegen Club Brugge. Intussen is duidelijk dat de Argentijnse coach Beerschot verlaat. De laatste details moeten nog geregeld worden, maar hij tekent bij de viervoudige MLS-kampioen voor drie jaar.

Losada had de MLS al langer in zijn hoofd zitten. Het is een jonge competitie, waarin jonge coach hun stempel kunnen drukken op de club en op het team. Het financiële aspect is natuurlijk ook niet te onderschatten.

De 38-jarige coach heeft ook al gesproken met verschillende leden van zijn huidige staf - waaronder fysical coach Pieter Jacobs - om hem te vergezellen. Niet enkel Will Still dus. Beerschot was al sinds deze week op de hoogte dat Losada zou vertrekken, maar na de match moeten nog de laatste contractafwikkelingen op papier gezet worden.

Nog niet over Still gesproken

Zo moet er nog een overeenkomst over de afkoopsom en andere modaliteiten gevonden worden. Maar in principe zijn dat details. Losada was een jaar en drie maanden hoofdtrainer op het Kiel en bracht hen weer naar 1A. Na een sterke start volgde in december en januari een mindere periode, vooral door een zware corona-uitbraak.

Losada is ambitieus en wil naam maken in het trainerswereldje. Hij ziet DC United als een stap hogerop om op het internationale toneel in de schijnwerpers te komen staan. Bij Beerschot vielen ze niet uit de lucht en zijn ze ook niet helemaal blij, maar een plan B en zelfs C ligt er al klaar om hem te vervangen. Over Will Still als opvolger is er helemaal nog niet gesproken.