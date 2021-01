📷 Hier staan wel degelijk twee ploegen op het veld, kan u ze spotten?

In de wedstrijd tussen Basaksehir, de ploeg van Nacer Chadli en Boli Bolingoli en Sivasspor koos de thuisploeg er namelijk voor om in hun witte thuisshirts te spelen. Dat leverde opvallende beelden op. Door de hevige sneeuwval leek het wel alsof de ploeg gecamoufleerd werd. De kijkers thuis hadden dan ook eerder de indruk dat er maar één ploeg op het veld stond. Tot groot jolijt van enkele twittergebruikers. De partij eindigde met een 1-1 gelijkspel.

It was snowing in Istanbul during the Basaksehir - Sivasspor game and Sivasspor thought wearing white would be a good idea. Yes, there are actually two sides in this photo - look closely and Sivasspor players are there. 💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️ pic.twitter.com/LBV1Zi14Fp