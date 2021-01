Boze Théo Bongonda bijt van zich af: "Elke eersteklasser heeft een budget om het veld te onderhouden, dit is een gebrek aan respect voor de voetballers"

Moeskroen sprong dankzij de belangrijke overwinning tegen KRC Genk weg van de laatste plaats. Bij de bezoekers zijn ze vooral razend over de staat van het veld. Ook Theo Bongonda kon na het laatste fluitsignaal zijn frustraties niet onder stoelen of banken steken.

KRC Genk ging zaterdagavond kansloos onderuit op bezoek bij Moeskroen. Maar achteraf ging het vooral over de gruwelijke staat van het terrein. Ook Théo Bongonda klonk na het laatste fluitsignaal geïrriteerd voor de camera's van Eleven Sports: "Ik ben kwaad. Spelen op een vreselijk veld als dit was gewoonweg niet serieus. Ons in deze omstandigheden laten voetballen? Dat toont een gebrek aan respect naar ons toe. Elke eersteklasser heeft de nodige budgetten om hun terreinen te onderhouden. Anders stel je een wedstrijd uit."

Na een teleurstellende 0 op 6 krijgt Club Brugge zondag op het veld van Beerschot de ultieme mogelijkheid om een kloof van zeven punten uit te bouwen op de Limburgers. Panikeren doen ze nog niet: "Donderdag ontvangen we KAA Gent in eigen huis. Dan spelen we op een goed veld, en daar zijn we goed in", klonk Bongonda strijdvaardig.