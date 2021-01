Onderneemt Kortrijk nog stappen of niet? "Geen van beide voorwaarden ingelost" en "Hebben jullie een bal zien rollen?"

Het voetbal in de sneeuw van zaterdag levert nogal wat kritiek op. Ook bij Kortrijk veel onbegrip over het feit dat de wedstrijd in en tegen Oostende plaatsvond. Kortrijk verloor die wedstrijd dan ook, maar speelde wel onder voorbehoud.

"Ik begrijp niet dat we gespeeld hebben", zegt KVK-coach Yves Vanderhaeghe op de persbabbel na de wedstrijd in Oostende. "Er zijn drie factoren die een rol kunnen spelen. Ten eerste moet de bal rollen. Hebben jullie een bal zien rollen? Er mag geen sneeuw aan de bal hangen. Ik heb er toch bij momenten sneeuw aan zien hangen. Ten derde zijn we profclubs en moeten we bepaalde dingen voorleggen om een licentie te behalen."

Geen veldverwarming of zeil

Dat is de aanzet voor het interessante deel van de discussie. "Je moet ofwel veldverwarming hebben, ofwel een doek die het veld sneeuwvrij kan maken. Geen van beide voorwaarden zijn ingelost. Als je vrijdag ziet dat een veld in de Oostkantons, waar zoveel sneeuw gevallen was, sneeuwvrij is... We zijn met profvoetbal bezig, het professionele mis ik. Wat gebeurd is, is fout."

Vanderhaeghe bevestigt dat zijn club onder voorbehoud gespeeld heeft. Gaat Kortrijk dan echt nog stappen ondernemen om de uitslag aan te kaarten? Daar is Vanderhaeghe minder fan van. "Dan gaat het over juristenwerk, er zitten heel wat juristen in het voetbal. Zij hebben bij KVO twee goals gemaakt en wij één, dat moeten we aanvaarden."