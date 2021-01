OFFICIEEL Diaby slaagt voor medische testen en tekent bij RSC Anderlecht

Voor de supporters van Anderlecht en Club Brugge was het vreemd opkijken vanmorgen, maar bevestigt ondertussen de deal nadat Diaby geslaagd is voor de medische testen.

Abdoulay Diaby is geslaagd voor de medische tests bij Anderlecht, zo meldt Het Laatste Nieuws. Diaby wordt gehuurd van Lissabon. Bovendien wist Anderlecht een aankoopoptie af te dwingen. Anderlecht bevestigt ondertussen de komst van Diaby.

Diaby was op dit moment door Lissabon verhuurd aan Getafe sinds afgelopen zomer, maar daar kwam hij niet vaak in actie. Die deal werd dan ook stopgezet.

Anderlecht kan het scorend vermogen van Diaby goed gebruiken. De ex-speler van Moeskroen en Club Brugge bewees dat al in de Jupiler Pro League.

De entourage van de spits weet dat een overgang naar Anderlecht gevoelig ligt bij de Club-supporters. “Abdou heeft graag bij Club Brugge gespeeld - dat respect blijft -, maar nu is de best mogelijke stap in zijn carrière Anderlecht. We hopen dat iedereen daar begrip voor kan opbrengen. Abdou wil bij Anderlecht zijn prestaties van bij Club herhalen. We hebben er een goed gevoel bij”, klinkt het.