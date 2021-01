Bram Castro tevreden: "Clean sheet is minder belangrijk dan drie punten pakken"

Bram Castro was blij met de zege van KV Oostende tegen KV Kortrijk, maar beseft ook dat er nu twee zware wedstrijden aankomen.

Het was een vervelende partij op een ondergesneeuwd veld. “De ploeg die er het best mee omging en het minst geïrriteerd reageerde, heeft gewonnen”, zegt Bram Castro bij Focus/WTV. “We mogen een compliment aan onszelf geven in deze omstandigheden.”

Drie punten is voor Castro het belangrijkste. “Naar de rangschikking kijken heeft nu nog weinig zin. We moeten gewoon zoveel mogelijk punten pakken in een zo’n kort mogelijke tijd. En daarmee zijn we aardig bezig.”

Castro kreeg in de slotfase nog een goal binnen, maar kan daarmee leven. “Een clean sheet is leuk, maar de drie punten pakken nog veel belangrijker. Enkel daarmee blijf je in de hoogste afdeling of kan je prijzen pakken.”

Er wachten KV Oostende nu twee zware verplaatsingen. Woensdag op Club Brugge, zaterdag wordt de kustploeg in Antwerpen verwacht.