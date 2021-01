Het verhaal van Didier Lamkel Zé bij Antwerp krijgt een vervolg: Kameroener traint opnieuw mee met de A-kern

Antwerp hervatte de training na de nipte overwinning op bezoek bij KAA Gent. Het waren vooral de bankzitters en afvallers die het trainingsveld opkwamen. Er was ook een opvallende aanwezige, Didier Lamkel Zé.

Vorige week leek het einde verhaal van Didier Lamkel Zé bij Antwerp. De Kameroener arriveerde op training in het shirt van Anderlecht, hij werd dan ook niet toegelaten op de club. Daarna dreigde hij dat daags nadien opnieuw te doen in het shirt van aartsrivaal Beerschot. Een uitspraak die bij de supporters in het verkeerde keelgat was geschoten. Zij brachten hem tijdens een training met de beloften een bezoekje.

Maar ondertussen lijkt het huwelijk tussen de club en de flankaanvaller een tweede adem gevonden te hebben. Frank Vercauteren sprak al meermaals over een terugkeer naar het eerste elftal. Maandag trainde Didier Lamkel Zé voor het eerst in maanden weer mee met de A-kern. Al was dat vooral met de de bankzitters en afvallers van de match tegen Gent.