🎥 Enfant terrible Mbaye Diagne pakt in Turkijke opnieuw uit met een verschrikkelijke overtreding: Beşiktaş profiteert van rode kaart

De romance tussen Club Brugge en Mbaye Diagne was van korte duur. De aanvaller kwam meermaals in opspraak en doet dat nu ook bij Galatasaray na een schandalige rode kaart.

Mbaye Diagne werd door Club Brugge aangekondigd als een absolute toptransfer, maar zijn passage werd allesbehalve een succes. De aanvaller maakte zich in de Champions League persona non grata na het opeisen en het misssen van een belangrijke strafschop tegen Paris Saint-Germain. Daarna kwam hij in Brugge nog enkele keren in opspraak met zijn Rolls Royce en na een dispuut met trainer Philippe Clement.

De Senegalees keerde terug naar Galatasaray. Hij trof in de Turkse competitie al negenmaal raak, en genoot vorige week zelfs interesse van West Bromwich Albion. Toch liet hij zich tijdens de topper tegen leider Beşiktaş opnieuw van zijn slechtste kant zien met een smerige overtreding. De thuisploeg profiteerde van de man meer situatie en stuurde uiteindelijk Galatasaray met een 2-0 nederlaag naar huis.