STVV zet opmars verder tegen OHL: "Niet door rode kaart dat we drie punten thuis houden"

STVV kan weer wat vrijer ademen, want ook tegen OHL werd zondagavond (verdiend) gewonnen. Dankzij de recente twaalf op vijftien neemt de ploeg van Peter Maes afstand van de concurrenten onderin. Al heeft dit STVV te veel kwaliteit om bang naar beneden te moeten kijken.

Dat de Kanaries een kwaliteitsinjectie nodig hadden in het offensieve compartiment, stond buiten kijf. En het moet gezegd: met de komst van Mboyo en Brüls voegde men in de Truiense bestuurskamer meteen de daad bij het woord. En dat loonde zondagavond al, want de twee nieuwkomers en Suzuki die OHL erg veel pijn deden.

"Mboyo hield vanavond de bal heel erg goed bij", zag ook Peter Maes. "Daardoor konden we allemaal aansluiten, wat essentieel is als je met een echte nummer tien als Brüls speelt. Het is dankzij hem dat we goed hebben kunnen voetballen, al waren er wel meer uitblinkers."

Marc Brys wees in zijn analyse de rode kaart van Ngawa aan als kantelpunt van de wedstrijd. Iets waar Maes het niet helemaal eens mee was. "Wij zaten tot dan al heel goed in de wedstrijd. We hadden erg veel goede momenten, terwijl Leuven maar enkele keren prikte. Ik denk dus niet dat je kan stellen dat we die drie punten thuis houden door die rode kaart", aldus Maes.