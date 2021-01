'Ook Lokeren-icoon in beeld bij Antwerp als vervanger van Butez'

Na het uitvallen van Jean Butez kampt Antwerp met een keepersprobleem. De prestatie van Alireza Beiranvand afgelopen weekend tegen KAA Gent was zeer bemoedigend, maar toch blijft stamnummer één op zoek naar extra concurrentie in doel voor de Iraniër.

Er passeerden al heel wat namen de revue die in aanmerking komen om Jean Butez te vervangen. Een noodzakelijke voorwaarde lijkt wel te zijn dat het om een (voetbal)Belg moet gaan. Daar zijn ze in Deurne-Noord namelijk erg dun bezaaid.

Naast Ruud Boffin, Mile Svilar en Ortwin De Wolf duikt nu ook de naam van Davino Verhulst op. Volgens Gazet van Antwerpen houdt The Great Old zijn prestaties bij Apollon Smyrnis nauwlettend in het oog.

Na het failiisement van Lokeren trok Verhulst op zijn 32e naar Griekenland. Bij Apollon Smyrnis, de huidige nummer 10 in de Griekse Super League, is hij titularis in doel.