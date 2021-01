Klaas-Jan Huntelaar keert terug naar hekkensluiter Schalke 04

Klaas-Jan Huntelaar is zopas voorgesteld bij Schalke 04. De Nederlandse aanvaller kreeg er een contract tot het einde van dit seizoen en moet er proberen een degradatie uit de Duitse hoogste klasse te vermijden.

Het gerucht hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu ook officieel. Klaas-Jan Huntelaar keert terug naar zijn grote liefde Schalke 04. Daar moet de Ajacied zijn voormalige werkgever uit Gelsenkirchen proberen te redden van een degradatie. Schalke, met landgenoot Benito Raman, staat troosteloos laatste in de rangschikking. Het behaalde 7 punten uit zestien wedstrijden.

Klaas-Jan Huntelaar was tussen 2010 en 2017 al actief bij Schalke. De publiekslieveling liet toen 126 keer in 240 wedstrijden de netten trillen. Hij keerde in 2018 terug naar Ajax, waar hij nog een contract had tot het einde van het seizoen. Woensdag neemt Schalke het in de Bundesliga op tegen degradatieconcurrent Köln. Het hoopt de publiekslieveling tegen dan al speelgerechtigd te krijgen.