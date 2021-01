Mag Mechelen na 12 op 12 dromen van meer? "Zonder goede reeks waren we laatste" vs "Alles is nog mogelijk, staat dicht op elkaar"

Het is enigszins opvallend: KV Mechelen pakte een geweldige 12 op 12 sinds 20 december en staat zo opnieuw tussen de mensen. Rest de vraag: is het nu naar boven of naar beneden kijken?

Na 21 speeldagen staat KV Mechelen op plek 14. De kloof met het nummer 4 Charleroi - een plekje dat recht geeft op play-off 1 - is amper zeven punten. De kloof met de rode lantaarn Waasland-Beveren is echter ... ook amper zeven punten.

"De top-8? Alles is nog mogelijk voor ons, want alles staat kort op elkaar", besefte Geoffry Hairemans - de laatste weken in bijzonder goede doen voor Malinwa. "Als we voetballen met vertrouwen, dan kunnen we van iedereen winnen. Maar we moeten het match per match bekijken.

Als we onszelf belonen, gaan we nog veel teams kloppen

"Als we onszelf belonen kunnen we zoals wij spelen nog veel matchen winnen", beseft ook Rob Schoofs. "Maar laat ons eerst maar een goede marge pakken met de ploegen onder ons. Iedereen zet reeksjes neer dit seizoen."

"Het is tof dat we een goede reeks neerzetten, maar zonder die goede reeks stonden we helemaal laatste momenteel." Een gevoel dat ook leeft bij coach Vrancken: "We mogen niet op onze lauweren rusten. De voetjes op de grond houden en ons niveau vasthouden." Standard is gewaarschuwd?