Vierde pijler in strategische oefening Pro League op komst: strengere regels bij sneeuwval zijn een optie

De Pro League gaat aan de slag met de omstandigheden - lees: voetballen in de sneeuw - waaronder er het voorbije weekend gespeeld werd. Genk en KVK dienden na hun duel zelfs een klacht in. Dat kon niet bij iedereen op veel bijval rekenen, maar het is wel een kwestie die aangepakt dient te worden.

Volgens Het Nieuwsblad zijn ze dat bij de Pro League ook van plan. Het zou onderdeel worden van de 'strategische oefening', zoals dat dan heet. Bij die oefening wordt de Pro League doorgelicht op sportief, bestuurlijk en financieel vlak. Daar zou ook het luik 'infrastructuur' kunnen bijkomen. Licentievoorwaarden Onder dat nieuwe luik kunnen er ook strengere licentievoorwaarden worden opgelegd. Dat kan dan weer ook betrekking hebben op het onderhoud van de terreinen. Een verplichte veldverwarming lijkt niet meteen aan de orde, maar er zijn nog andere regels mogelijk om clubs te verplichten hun velden sneeuwvrij te maken. Ook andere criteria opstellen voor het al dan niet laten doorgaan van een wedstrijd is een optie. Welke beslissingen er hieromtrent ook worden genomen, die moeten dan wel nog goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering.