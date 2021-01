Ex-bondscoach is duidelijk over fases en maakt vergelijking met vuistslag De Bilde: "Geen rood voor Lawrence, wél voor Vanaken en De Ridder"

René Vandereycken heeft als ex-voetballer en ex-bondscoach uiteraard een goede kijk op wat reilt en zeilt in het voetbalwereldje. Zo is hij bijzonder duidelijk over een aantal rode kaarten van de afgelopen weken.

"Lawrence? Neen, dat was geen rood. Het zag er spectaculair uit en het was niet slim, maar er was de intentie om de bal te spelen en van een schaar was geen sprake - Agbadou maakt die zelf door verder te lopen."

Hetze

"Dat er toch rood volgde via de VAR? Dat zal ook te maken hebben gehad met de kaarten voor Vanaken en De Ridder. Dat waren voor mij overigens wél rode kaarten. Vanaken deed er niet alles aan om het been van Beck te vemijden."

"En ja, dat kan echt. Je moet als prof in staat zijn om via je lichaamsbeheersing de tegenstander te ontwijken", meent Vandereycken. "De integriteit van de tegenstander vind ik een rekbaar begrip overigens bij tackles. Krist Porte? Die had maanden last van de vuistslag van De Bilde, maar bij Lawrence bijvoorbeeld?"