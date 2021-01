De nieuwe teneur bij Antwerp: "Dat weet je vooraf als je Vercauteren binnenhaalt"

De wedstrijd tegen AA Gent was al een indicatie van hoe het er de komende weken aan zal toegaan bij wedstrijden van Antwerp. Franky Vercauteren is niet de man die achteraan de boel openzet. Eerst moet de organisatie op punt staan.

Vercauteren gaat zijn eigen weg, dat ziet ook Eddy Snelders. "Elke trainer legt zijn eigen accenten. De eerste was de opening naar Lamkel Zé. Een creatieve jongen en Frankie heeft in het verleden al vaker met moeilijke jongens gewerkt. Hij is wellicht overtuigd dat hij ook Lamkel Zé op het goede pad krijgt", zegt hij in Dewitteduivel.be.

Tegen Gent was het geen spektakel, ook daar zullen ze zich bij Antwerp moeten bij neerleggen. Vercauteren hamert eerst en vooral op organisatie. "Ook qua voetbal kiest Vercauteren zijn eigen zwaartepunten. Het voetbal wordt niet meer zo behoudend zoals onder Bölöni maar ook niet meer zo vrank en vrij als onder Leko. Het wordt meer realistisch. Dat weet je als club vooraf, want Frankie stapt niet van zijn ideeën af."