Hét probleem van Gent: "Wij hebben het hoogste 'expected goals' van de hele competitie, maar doen er te weinig mee"

Een thuisnederlaag tegen Antwerp op zak en nu naar de Luminus Arena... Er zijn betere omstandigheden voor AA Gent om midweeks eens een match te gaan spelen. Bijkomend probleem: ze moeten naar een ploeg die meer scoort dan de statistieken hen aangeven. En dat terwijl Gent het omgekeerde doet.

AA Gent staat in het klassement van 'expected goals' immers helemaal bovenaan, maar maakt die kansen amper af. Genk staat bijlange niet zo hoog, maar scoort meer dan van hen verwacht wordt. "Ik denk dat het uitzonderlijk is dat een team dat op de dertiende plaats gerangschikt staat, toch de meeste expected goals heeft van een ganse competitie", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Dat zie je nergens en verklaart natuurlijk ook veel. Expected goals betekent dat je die kansen normaal makkelijk om kunt zetten in doelpunten. Zij hebben dan weer meer gescoord dan dat ze expected goals hebben, dat belooft niet veel goeds voor ons. Het zal anders zijn dan tegen Antwerp maar we hebben zondag enkel vergeten te scoren. Dat is vooral het probleem.”

Vanhaezebrouck trekt zich er wel aan op. “Dit alles toont aan dat we niet slecht voetballen en kansen creëren maar we hebben problemen met afwerken. Dat is evenwel een vaststelling die niet nieuw is”