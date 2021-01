HVH gunt spelers geen excuus: "Als je daar niet tegen kan, hoor je in het profvoetbal niet thuis"

Met flauwe excuses moet je bij Hein Vanhaezebrouck niet aankomen. De voetbalwereld is een harde en dan moet je daarmee leren omgaan. Bij AA Gent is er veel druk, maar dat nuanceert hij toch wat.

“Druk? Er is geen publiek. Dus de druk is veel minder: er zijn geen fans die je op je kap geven als er iets misloopt. Andersom kunnen ze ons natuurlijk ook niet steunen. Maar als je naar het klassement kijkt, is er zeker wel druk voelbaar. Maar in Gent is er altijd druk. Als je vierde staat, wil je derde worden. Maar ook bij kleine clubs is er druk, vaak gaat het dan zelfs over lijfbehoud", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck wijst die smoesjes dan ook snel van de hand. “Als je niet tegen druk kan, hoor je niet thuis in het profvoetbal. Maar we zijn wel de ploeg die het meest paal en lat raken, in alle tegenslagtabellen staan we hoog, maar geluk dwing je af. Toen ik hier aankwam zie ik al: bekijken hoe het evolueert. Vervolgens kwam die negen op negen maar in de drie matchen nadien speelden we zeker niet minder goed maar de punten volgden niet.”