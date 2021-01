Samuel Bastien legt uit wat er veranderde sinds komst Mbaye Leye

Stamnummer 16 begon met een 6 op 6 onder Mbaye Leye en wil ook op bezoek bij KV Mechelen graag punten toevoegen aan het arsenaal. De komst van de Senegalese T1 doet duidelijk deugd, al is de weg nog lang.

Samuel Bastien ziet al duidelijke veranderingen onder Leye: "We hebben een evenwicht gevonden, zoals we vorig seizoen hadden. Ik moet zelf ook lager op het veld vertrekken, dat is wat de coach van me vraagt."

"Ik voel me veel beter en ik pas me graag aan om zo de ploeg te helpen. Deze manier van spelen ligt me wel. Dat ik geen kapitein meer ben? Dat vind ik niet erg. De ploeg is belangrijker dan al de rest en de coach heeft me een duidelijke uitleg gegeven."

"Een nieuwe coach geeft altijd een beetje verfrissing in de hoofden van de spelers. We komen uit een moeilijke periode, iedereen voelt zich nu goed en is gelukkig. We hebben onze doelen in ons hoofd en willen die behalen."

"We stonden allemaal achter Montanier, maar we vonden geen antwoorden. Nu zijn we een nieuwe weg ingeslagen, we gaan er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen", besloot Bastien op de persconferentie voorafgaand aan het duel in Mechelen - meteen een test voor de Rouches.