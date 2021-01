🎥 Abdoulay Diaby over zijn nieuw avontuur bij Anderlecht: "Waarom ik terugkom? Het is een grote club"

Anderlecht heeft er met Abdoulay Diaby een belangrijke speler voor het offensieve compartiment bij. De aanvaller was blij met het aanbod van paars-wit: "Waarom zou je dat weigeren?"

Eender deze week kondigde Anderlecht de huur van Abdoulay Diaby aan. Paars-wit zocht naar extra versterkingen voor het aanvallende compartiment, Diaby zocht dan weer naar meer speelminuten. Ondanks zijn verleden bij Club Brugge kijkt hij uit naar zijn nieuw avontuur in Brussel: "Waarom ik ben teruggekomen? Een grote club dat je duidelijk maakt dat ze je willen, waarom zou je dat weigeren?", aldus de spits in een interview met zijn nieuwe werkgever.

Daarnaast is de 29-jarige aanvaller ook enthousiast over het project op de club en brengt hij de nodige ervaring met zich mee: "De spelers zijn jong, maar ze zijn klaar. Als ik een beetje van mijn ervaring kan bijdragen, dan doe ik dat met plezier."

De aanvaller was op zoek naar meer speelminuten. Hij kwam dit seizoen in La Liga maar 17 minuten in actie. Anderlecht rekent vooral op het killersinstict van Nmecha voor de doelpunten, maar die kan nu dus een deel van deze last kwijt bij de nieuwkomer: "Natuurlijk ben ik een doelpuntenmaker, maar het belangrijkste is dat we winnen", grapte hij.

Abdoulay Diaby verliet in 2018 Club Brugge voor een avontuur bij Sporting Lissabon. Ondanks een goed eerste seizoen behoorde hij later niet meer tot de plannen van de Portugese club. Hij werd dan ook uitgeleend aan Besiktas ,Getafe en nu aan Anderlecht, dat een aankoopoptie bedong.