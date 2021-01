Charleroi dan toch niet verlost van Jon Flanagan: 'Verdediger slaagt niet voor fysieke testen in Polen'

Charleroi leek Jon Flanagan kwijt te spelen aan een Poolse eersteklasser, maar ze zien de verdediger dan toch weer terugkeren naar Mambourg. De Engelsman slaagde namelijk niet voor zijn fysieke testen.

De passage van Jon Flanagan bij Sporting Charleroi leek van korte duur. De verdediger vertrok maandag met het vliegtuig richting Polen om er te tekenen bij Jagiellonia. Maar volgens Sudpresse kaatste de transfer af. De Poolse club stelt zijn fysieke paraatheid in vraag en vreest dat het te lang zal duren vooraleer hij conditioneel weer volledig in orde is. Hierdoor zag Jon Flanagan zijn contract van zes maanden, met een optie van twee jaar, in rook opgaan.

De Engelsman heeft bij Charleroi nog een contract tot het einde van het seizoen. Maar sinds zijn komst in november verzamelde hij nog geen minuut in het elftal van Karim Belhocine.