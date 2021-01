OFFICIEEL: Krépin Diatta verlaat Club Brugge en is de nieuwe speler van AS Monaco

Krépin Diatta verlaat Club Brugge en gaat aan de slag in Ligue 1 waar het zijn handtekening heeft gezet onder een contract van AS Monaco.

Wat al eerder in de lucht hing, is bevestigd. Club Brugge ziet zijn Senegalese diamant naar AS Monaco vertrekken. Dit seizoen was Diatta in 19 matchen al goed voor 10 goals en 2 assists. Blauw-zwart zou ruim 20 miljoen euro vangen voor de flankaanvaller. Er wordt ook gesproken over een percentage bij een eventuele doorverkoop.

Diatta over zijn transfer

"Ik ben heel gelukkig met deze overgang", vertelt Diatta op de website van zijn nieuwe werkgever. "Monaco is een grote en ambitieuze club. Iedereen kent de rijke geschiedenis van deze club. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe omgeving te ontdekken en samen met mijn ploegmaats hard te werken om zo Monaco te bedanken voor het vertrouwen in mij."

AS Monaco staat op een vierde plek in de Ligue 1.