Peter Zulj kent oorzaak voor zijn mindere periode bij Anderlecht: "Ik ben aangetrokken als spelverdeler, maar werd gebruikt als defensieve middenvelder"

RSC Anderlecht liet deze winter Peter Zulj naar Turkije vertrekken. De Oostenrijker kon niet overtuigen in het Lotto Park, maar in Turkije is hij echter goed op weg om het tegendeel te bewijzen. Hij trof na twee wedstrijden al driemaal raak voor zijn nieuwe club.

Volgens Peter Zulj lag het probleem bij Anderlecht vooral aan zijn positie op het veld: "Ik ben aangetrokken als spelverdeler, maar Vincent Kompany gebruikte me als defensieve middenvelder. Dat is mijn positie niet. Ik moet dichter bij de goal staan om bepalend voor de ploeg te zijn. Nu lukt het wel, en het niveau in Turkije is zeker niet lager ", vertelde hij in een interview aan Het Nieuwsblad.

De middenvelder streek in de winter van 2019 neer op Anderlecht, maar kon de hoge verwachtingen in het Lotto Park dus nooit waarmaken. Hij verdween ook definitief uit de ploeg. Daarnaast kreeg hij ook heel wat kritiek te verwerken: "Daar lig ik niet wakker van. In België moeten ze eens leren dat er verschillende soorten voetballers zijn. Ik wil het spel voelen, maar er waren zoveel richtlijnen. Ik kon er nooit spontaan voetballen, daarom lukte het niet voor mij."

De Oostenrijker wordt tot het eind van het seizoen verhuurd aan Göztepe. In Turkije lijkt het wel te lukken. Hij trof bij zijn debuut meteen tweemaal raak, ook in de gewonnen wedstrijd tegen Genclerbirligi (4-0) wist hij te scoren. Een terugkeer naar het Lotto Park zit er niet meer in, of toch?: "Ik heb er nog veel vrienden. Ik hoop me nu door te zetten in Turkije en naar het EK te gaan, daarna zien we wel", concludeerde Peter Zulj.