Ondanks dubbele rode kaart op twee wedstrijden: Genk-verdediger Cuesta beschikbaar tegen Club Brugge

Carlos Cuesta ontving tegen KAA Gent opnieuw een rode kaart. Dat overkwam hem zaterdag ook op het veld van Moeskroen. Maar ondanks de dubbele uitsluiting is hij speelgerechtigd in de topper tegen Club Brugge.

KRC Genk kwam tegen KAA Gent al na tien minuten met een man minder te staan. Het was opnieuw Carlos Cuesta die werd uitgesloten. De Colombiaan had licht contact met de doorgebroken Yaremchuk, die alleen richting doelman Vukovic stormde. Scheidsrechter Laforge trok in eerste instantie nog geel, maar na een tussenkomst van de VAR kreeg hij dan toch de rode kaart onder de neus geduwd.

Dat overkwam hem afgelopen weekend ook op het veld van Moeskroen. Het Bondsparket gaf hem toen één speeldag schorsing, met uitstel tot 19 januari. Ondanks de voorwaardelijke straf pakte Cuesta dus opnieuw een rode kaart. Hij wordt daarom door het Bondsparket opgeroepen voor het Disciplinair Comité, dat een schorsing van twee speeldagen zal vorderen. Goed nieuws voor John van den Brom en zijn speler. Carlos Cuesta moet pas dinsdag voorkomen en is dus beschikbaar voor de topper tegen Club Brugge.