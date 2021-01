De jackpot rinkelt opnieuw bij Club Brugge en zo wordt de kloof met de concurrentie alleen maar groter

Club Brugge heeft de kassa stevig weten te spijzen met opnieuw een lucratieve uitgaande transfer. Krépin Diatta maakt voor een dikke 20 miljoen euro de overstap naar AS Monaco. 'Buy low, sell high': het is zo stilaan het businessmodel van blauw-zwart geworden.

Sinds de zomer van 2019, op anderhalf jaar tijd dus, werd er al voor maar liest 88 miljoen euro geïncasseerd voor uitgaande transfers. Wesley, Danjuma, Nakamba, Denswil, Amrabat, Schrijvers, Cools, McGree en nu ook Diatta: bijna allemaal werden ze relatief goedkoop opgepikt en met woekerwinsten verkocht.

Geen enkele Belgische club kan dergelijke cijfers voorleggen, al mag ook de transferpolitiek van Racing Genk gezien worden. Het grote verschil is dat Club Brugge veel stabieler is in zijn sportieve prestaties.

En ook dat legt de Bruggelingen geen windeieren. Zo leverde de voorbije Champions League campagne bijna 40 miljoen euro op. En door al die inkomsten kan Club opnieuw investeren in jonge talenten die dan weer sportief succes brengen en duur verkocht worden en zo gaat de cirkel maar door. Het moge duidelijk zijn: de kloof met de concurrentie wordt alleen maar groter.