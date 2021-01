Wat met de voetbaltoekomst van De Camargo? "Ik geniet nog veel van het spelletje" versus "Wie weet komt er binnenkort nog een jonge trainer bij"

Igor De Camargo is bij KV Mechelen dit seizoen steevast invaller. Het signaal dat het stilaan op is bij de ervaren Braziliaanse spits die in juni einde contract is?

Bij Het Laatste Nieuws geeft De Camargo aan nog niet te weten wat de toekomst brengt. “Ik heb een kort gesprek gehad met Tom (Caluwé, de technisch directeur, red.). Maar over een contractverlenging ging dat niet." "Daarover heb ik nog niets gehoord. We willen eerst deze zware periode doorkomen. Ik focus me nu op wat er op het veld gebeurt, want we gaan moeten vechten tot het einde van het seizoen.Of ik wel nog wil doorgaan na dit seizoen? We zullen zien wat er komt." "Als KV een aanbod doet, dan ga ik zeker nadenken. Ik heb nog geen beslissing genomen. Daarvoor is het nog te vroeg. Maar ik geniet nog veel van het spelletje. Iemand een panna zetten bijvoorbeeld: héérlijk.” UEFA-A Maar de ex-spits van onder meer Racing Genk en Standard is al bezig met een toekomst in het profvoetbal. “In maart of april haal ik normaal gezien mijn UEFA-A-diploma. Daarmee mag ik alles behalve profclubs trainen. Wie weet komt er binnenkort nog een jonge trainer bij."





