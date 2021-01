Domper voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel 4 tot 6 weken out met hamstringblessure

Manchester City won woensdag het duel tegen Aston Villa, maar er was een stevige domper op de feestvreugde. Kevin De Bruyne strompelde met een blessure naar de kant. Manchester City bevestigt nu dat de Rode Duivel 4 tot 6 weken out zal zijn met een hamstringblessure.

Woensdag voelde Kevin De Bruyne tijdens een sprintje iets in zijn rechterhamstring schieten. De Rode Duivel moest de strijd staken en strompelde van het veld. De club kwam vrijdagmiddag met slecht nieuws naar buiten. Pep Guardiola bevestigde dat zijn middenvelder een scheurtje in de hamstrings heeft opgelopen, en daarmee 4 tot 6 weken buiten strijd is.

De club hekelt dan ook de overvolle kalender. Kevin De Bruyne startte de voorbije drie weken zes keer in een wedstrijd. Voor Manchester City is het een stevige domper. De Rode Duivel is er misschien wel de belangrijkste schakel, maar mist binnenkort de clash tegen concurrent Liverpool. Ook het eerste Champions League-duel tegen Borussia Mönchengladbach lijkt te vroeg te komen. Ook bondscoach Roberto Martinez zal even vloeken. Het is ondertussen al de derde Rode Duivel die op een korte periode uitvalt. Axel Witsel is vijf maanden out met een afgescheurde achillespees. Daarnaast heeft ook Dennis Praet een scheur in de hamstrings opgelopen. Dries Mertens maakte afgelopen weekend zijn wederoptreden bij Napoli na een enkelblessure.