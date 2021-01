Vertrekt hij of niet? Carcela ziet contract aflopen bij Standard, maar weigert buitenlandse aanbieding

Mbaye Leye haalde Mehdi Carcela weer helemaal vanonder het stof bij Standard. De grillige Marokkaan is nu zelfs aanvoerder. Al blijft zijn toekomst bij de Rouches nog zeer onduidelijk.

Binnen zes maanden loopt het contract van Carcela af aan de boorden van de Maas. Dat maakt hem een interessant doelwit voor andere clubs. Volgens Sudpresse heeft Trabzonspor hem nu een aanbod gedaan.

De Marokkaanse international zou vriendelijk bedankt hebben omwille van de situatie rond Covid en de verhuis naar Turkije. Een verlenging van zijn contract aan de huidige voorwaarden bij Standard lijkt uitgesloten. Carcela is een grootverdiener in Luik en de financiële situatie van de Rouches is niet rooskleurig.