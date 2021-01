Jason Denayer had een groot probleem bij City: "Ik wist niet wat gedaan"

Jason Denayer speelt sinds 2018 bij Olympique Lyon. Hij kwam toen over van bij Manchester City en deed bij L'Equipe een grappige bekentenis over die periode.

Denayer heeft bij Lyon nog een overeenkomst tot 2022 lopen en voelt zich goed in Frankrijk. Zijn beginperiode in Engeland liep echter veel moeilijker door een probleem dat niks met voetbal te maken had.

Manchester leende Denayer meer uit dan wat anders. Denayer vertelt aan de Franse krant L’Equipe dat hij in zijn beginperiode een probleem met de taal had. “Tijdens mijn inloopperiode begreep ik geen Engels en wist ik niet eens waar ik moest lopen", zegt Denayer aan L'Equipe. "Ik wist niet wat te doen."

Bij City heeft hij nooit een officiële wedstrijd gespeeld. Celtic, Galatasaray twee keer en Sunderland waren de ploegen waaraan hij uitgeleend werd. De transfer naar Frankrijk was wel een geslaagde zet.