"Ik ga niet mee in die euforie en Club Brugge nog groter maken dan ze al zijn"

Racing Genk speelt morgen op bezoek bij Club Brugge. Voor de spanning in de competitie zou het alvast goed zijn dat de troepen van Van den Brom winnen op Jan Breydel.

Tegen AA Gent moest Racing Genk diep gaan, maar die vermoeidheid telt voor alle ploegen in de competitie. "Maar ik ga daar niet over zeuren. We speelden met tien tegen elf misschien wel ons beste voetbal van de afgelopen weken. Al ben ik wel van plan met elf te starten, hoor. Voor zolang het duurt”, lacht Van den Brom in Het Laatste Nieuws.

Het puntje tegen Gent leverde veel op in de kopjes. Van den Brom was dan ook trots op zijn spelers, ondanks de 1 op 9. "Wij moeten laten zien dat wij het niveau dat Club Brugge nastreeft ook aankunnen. Dat wil ik zien van mijn ploeg. En verder heb ik niet het gevoel dat wij de competitie of de titelstrijd moeten redden.”

Toch is het dat wat de supporters alvast willen zien. Zeker tegen een Brugge dat wel een maatje te groot lijkt voor deze competitie. “Ik ga niet mee in die euforie van de buitenwereld en Club Brugge nog groter maken dan ze al zijn. Ze hebben goede spelers, laat ik dat voorop stellen, maar onoverwinnelijk zijn ze ook niet.”