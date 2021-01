Marc Brys doet opvallende bekentenis voor duel met AA Gent

Na goed twee derde van de competitie in de benen is OHL vierde in de stand van de Jupiler Pro League. Al is dat voor trainer Brys niet het belangrijkste.

Een vierde plek, dat is het prachtige resultaat van OHL op dit moment. “Wij zijn niet met dat klassement bezig en proberen gewoon elke wedstrijd opnieuw de drie punten te pakken”, laat Brys via de club weten. “We zijn geëvolueerd als team, nadat ik keuzes heb gemaakt in het belang van de groep en het doel dat we voor ogen hadden. Keuzes die voor bepaalde jongens niet prettig waren.”

Als de resultaten goed zijn, dan gaat het ook goed in de groep. Of komt dat er omgekeerd? “De groep hangt heel erg goed aan elkaar en wil voor elkaar door het vuur gaan. Dat merk je in wedstrijden zoals op Anderlecht, STVV en Zulte Waregem. Ondanks een dubbele achterstand bleef iedereen er tot de laatste minuut vol voor gaan. Iedereen beseft ook dat we top moeten zijn en moeten functioneren als een team om punten te pakken.”

Ruimte voor progressie is er hoe dan ook. “Uiteraard kan en moet het nog beter. Daarom trainen we ook elke dag. Ik wil ook eens benadrukken dat alles binnen deze club uitstekend geregeld is. Da’s iets wat een spelersgroep voelt en dat zorgt voor duidelijkheid en rust. De ambitie die OHL uitstraalt, stuwt ons als groep vooruit.”