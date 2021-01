Pol Garcia bevestigt zijn vertrek bij STVV: "Het zal een verandering zijn voor mij en mijn gezin."

Het gerucht hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel. Pol Garcia verlaat Sint-Truiden en kiest voor een nieuw avontuur aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

"Het was inderdaad mijn laatste wedstrijd voor STVV", bevestigde de verdediger van de Kanaries aan het begin van de persconferentie. "Het is duidelijk dat ik mijn laatste wedstrijd graag voor een vol stadion had willen spelen, en liefst ook iets anders dan een 0-2 nederlaag. Maar soms zijn dingen wreed."

De Spaanse verdediger kiest voor een nieuw avontuur in Mexico, bij FC Juarez: "Het zal een grote verandering zijn voor mij en mijn familie, maar ik ben daar niet bang voor. Voordat ik naar België kwam speelde ik in Italië, nu ga ik naar Mexico. Waar ik ook heen ga, ik zal altijd mijn eigen voetbal spelen."

Pol Garcia verlaat De Kanaries na een zure nederlaag tegen Moeskroen: "Het ontbrak ons vooral aan frisheid, we waren erg moe. Dat kon je zien, want de laatste pass en de laatste beweging waren steeds onnauwkeurig." In 2019 streek de verdediger neer in Limburg. Garcia ontwikkelde zich de voorbije seizoenen tot een belangrijke speler bij STVV, dit seizoen stond hij vijftien keer in de basis.