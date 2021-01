Sint-Truiden schiet zichzelf in de voet: 'Ondanks overtallig balbezit stuit STVV op een efficiënt Moeskroen'

STVV zocht naar een 18 op 21, maar stuitte op een enorm efficiënt Moeskroen. De Kanaries hadden nochtans balbezit genoeg, maar kwamen nauwelijks tot kansen. Moeskroen doet een uitstekende zaak in de strijd om het behoud.

Sint-Truiden maakt onder Peter Maes opnieuw indruk. Hij bracht sinds zijn aanstelling de nodige ervaring in het elftal, wat de afgelopen weken ook resulteerde in een indrukwekkende 15 op 18. De Kanaries sloegen een kleine kloof met de ploegen onder zich, en konden nu tegen Moeskroen een (voorlopig) veilige plaats in de middenmoot verzekeren.

De thuisploeg monopoliseerde de bal in de openingsfase. Het hield de bal geduldig in eigen rangen en combineerden van voet tot voet. Tot plots het licht uitging bij doelman Daniel Schmidt. De Japanner wilde rustig uitvoetballen, maar knalde de bal tegen het uitgestoken been van de jagende Nuno Da Costa. De onfortuinlijke Schmidt mocht opgelucht ademhalen, de bal verdween tegen het doelhout.

Overtallig balbezit, maar toch de achterstand

Ondanks het overtallige balbezit voor De Kanaries sloegen ze er niet in om hun spitsenduo Suzuki-Mboyo bij het spel te betrekken. Het waren de bezoekers die het meeste doelgevaar creëerden. Het gevaar loerde vooral bij een enorm bedrijvige Serge Tabekou, maar zijn schot uit de tweede lijn werd door Schmidt nog net gekeerd.

Op het halfuur drukte Sint-Truiden stevig op het gaspedaal. Het schot van Steve De Ridder glipte naar de korte hoek, maar Koffi bracht nog met de vingertoppen redding. Daarna wrong Teixeira een dubbele kans de nek om. Het doelpunt viel wel aan de overkant. Jonathan Buatu kopte een ongevaarlijke voorzet in de voeten van Moeskroen-aanvoerder Ciranni, die twijfelde niet en nam de bal in één tijd op de slof. De voorsprong voor Les Hurlus was zeker niet onverdiend te noemen. Ondanks 28% balbezit voor Moeskroen, liet een reactie van de thuisploeg op zich wachten. STVV kon nauwelijks dreigen en trok met een achterstand de kleedkamer in.

Het gevaarlijke slotoffensief

De Henegouwers trokken ook in de tweede helft meteen naar voor. Nuno Da Costa zette met een heerlijke bal zijn ploegmaat Xadas moederziel alleen voor doel. Daniel Schmidt stormde ver uit zijn goal en gooide heel zijn lichaam in de strijd. Daarmee voorkwam de Japanner ook de dubbele voorsprong.

Sint-Truiden zette Les Hurlus in het slot nog stevig onder druk. Steve De Ridder schilderde een vrije trap op het hoofd van Suzuki, maar zijn poging trof tegen de lat. Ook de gevaarlijke vrije trap van Christian Brüls verdween niet tegen de touwen. Op het einde deelde Da Costa de doodsteek uit voor de Limburgers. Hij trof eerst nog de paal, maar enkele minuten later stormde de spits alleen richting de kooi van Schmidt. Die kon niets anders dan de penaltyfout maken. Dimitri Mohamed bleef koelbloedig en zette de dubbele voorsprong op het bord.

Ondanks een goede vorm, bracht STVV te weinig op de mat. Het combineerde geduldig, maar kon de spitsen niet betrekken in het spel. De Kanaries kwamen nauwelijks aan kansen en botste op een enorm efficiënt Moeskroen.De Henegouwers doen een goede zaak in de strijd om het behoud. Ze sluipen nu drie punten verder weg van degradatieconcurrent Waasland-Beveren