Anderson Esiti (ex-Gent) trekt naar Göztepe: Peter Zulj krijgt hulp van brede middenvelder

Anderson Esiti (ex-Gent) verlaat tijdelijk zijn Griekse werkgever. De komende maanden zal hij in de Turkse competitie de kleuren van Göztepe verdedigen. Daar zal hij op training met Peter Zulj een andere ex-speler uit de Jupiler Pro League tegenkomen.

Anderson Esiti (ex-Gent) komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe bij het Griekse PAOK. Daarom kiest de Nigeriaan voor een nieuw avontuur in de Turkse competitie. Hij wordt namelijk door zijn werkgever tot het einde van het seizoen verhuurd aan Göztepe. Daar zal de 26-jarige ex-Buffalo samen met Peter Zulj postvatten op het middenveld.

De solide middenvelder kende drie succesvolle seizoenen in de Ghelamco Arena. Vooral door zijn imposante lichaamsbouw was hij moeilijk te passeren. De Nigeriaan ontwikkelde zich bij KAA Gent tot een belangrijke basispion, hij kwam in totaal 95 keer in actie voor de Buffalo's . Hij verliet in de zomer van 2019 de Jupiler Pro League voor het Griekse PAOK. KAA Gent ontving een bedrag rond de 3.5 miljoen euro.